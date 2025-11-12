Cortes de agua en Bogotá del 12 al 14 de noviembre: lista de barrios en Soacha, Kennedy, Suba y más

Bogotá

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 12 al 14 de noviembre.

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Suba Prado Veraniego Norte De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134 8:00 a.m.24 horas Instalación de válvula Chapinero Las Acacias De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, entre la Carrera 1 (Avenida Circunvalar) 9:00 a.m.24 horas Empates redes acueducto Puente Aranda Industrial Centenario y El Ejido De la Carrera 36 a Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) 7:00 a.m.27 horas Empates redes acueducto Usme La Paz, Danubio II, Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala, Porvenir De la Avenida Carrera 13 a la Carrera 1, entre la Diagonal 53A Sur a la Calle 64B Sur 10:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo Kennedy Altamar, Barranquillita, Dindalito Parcial, Dindalito, Gran Britalia I, Patio Bonito II, Provivienda Occidental. De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cale) a la Carrera 89B 10:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo y cierre a terceros

Jueves 13 de noviembre de 2025

Suba Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167 10:00 a.m.24 horas Empates redes acueducto Suba Prado Veraniego Sur, Canódromo De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129 8:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo Kennedy Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 8:00 a.m.24 horas Empates redes acueducto Kennedy Provivienda Oriental De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D 7:00 a.m.27 horas Empates redes acueducto Puente Aranda El Remanso De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50 7:00 a.m.27 horas Empates redes acueducto Rafael Uribe Uribe Marruecos, Molinos, Puerto Rico De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur 10:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo Soacha Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19

De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª

De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16

De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8 10:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo

Viernes 14 de noviembre de 2025

Engativá Normandía De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70 9:00 a.m.24 horas Desvío y empates redes acueducto Usaquén Cedro Salazar De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153 8:00 a.m.24 horas Mantenimiento preventivo

¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua?

Llene el tanque de reserva de su vivienda

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas

Evite malgastar el líquido

Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.