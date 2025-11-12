Cortes de agua en Bogotá del 12 al 14 de noviembre: lista de barrios en Soacha, Kennedy, Suba y más
Conozca cómo serán los cortes de agua esta semana para que se programe. Son varias las localidades afectadas.
La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.
Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.
¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?
Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 12 al 14 de noviembre.
Miércoles 12 de noviembre de 2025
|Suba
|Prado Veraniego Norte
|De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134
|8:00 a.m.24 horas
|Instalación de válvula
|Chapinero
|Las Acacias
|De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, entre la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
|9:00 a.m.24 horas
|Empates redes acueducto
|Puente Aranda
|Industrial Centenario y El Ejido
|De la Carrera 36 a Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas)
|7:00 a.m.27 horas
|Empates redes acueducto
|Usme
|La Paz, Danubio II, Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala, Porvenir
|De la Avenida Carrera 13 a la Carrera 1, entre la Diagonal 53A Sur a la Calle 64B Sur
|10:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Kennedy
|Altamar, Barranquillita, Dindalito Parcial, Dindalito, Gran Britalia I, Patio Bonito II, Provivienda Occidental.
|De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cale) a la Carrera 89B
|10:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo y cierre a terceros
Jueves 13 de noviembre de 2025
|Suba
|Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan
|De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167
|10:00 a.m.24 horas
|Empates redes acueducto
|Suba
|Prado Veraniego Sur, Canódromo
|De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
|8:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Kennedy
|Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad
|De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
|8:00 a.m.24 horas
|Empates redes acueducto
|Kennedy
|Provivienda Oriental
|De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
|7:00 a.m.27 horas
|Empates redes acueducto
|Puente Aranda
|El Remanso
|De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
|7:00 a.m.27 horas
|Empates redes acueducto
|Rafael Uribe Uribe
|Marruecos, Molinos, Puerto Rico
|De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur
|10:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Soacha
|Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza
|De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19
De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª
De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16
De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8
|10:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo
Viernes 14 de noviembre de 2025
|Engativá
|Normandía
|De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70
|9:00 a.m.24 horas
|Desvío y empates redes acueducto
|Usaquén
|Cedro Salazar
|De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153
|8:00 a.m.24 horas
|Mantenimiento preventivo
¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua?
- Llene el tanque de reserva de su vivienda
- Consumir el agua almacenada antes de 24 horas
- Evite malgastar el líquido
Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.