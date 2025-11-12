Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 12 al 14 de noviembre: lista de barrios en Soacha, Kennedy, Suba y más

Conozca cómo serán los cortes de agua esta semana para que se programe. Son varias las localidades afectadas.

Cortes de agua en Bogotá | Fotos: GettyImages (W Radio)

Cortes de agua en Bogotá | Fotos: GettyImages (W Radio)

Divar Ortiz

Bogotá

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 12 al 14 de noviembre.

Miércoles 12 de noviembre de 2025

SubaPrado Veraniego NorteDe la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 1348:00 a.m.24 horasInstalación de válvula
ChapineroLas AcaciasDe la Calle 70 a la Calle 72 Bis, entre la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)9:00 a.m.24 horasEmpates redes acueducto
Puente ArandaIndustrial Centenario y El EjidoDe la Carrera 36 a Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas)7:00 a.m.27 horasEmpates redes acueducto
UsmeLa Paz, Danubio II, Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala, PorvenirDe la Avenida Carrera 13 a la Carrera 1, entre la Diagonal 53A Sur a la Calle 64B Sur10:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo
KennedyAltamar, Barranquillita, Dindalito Parcial, Dindalito, Gran Britalia I, Patio Bonito II, Provivienda Occidental.De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cale) a la Carrera 89B10:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo y cierre a terceros

Jueves 13 de noviembre de 2025

SubaIberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El PlanDe la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 16710:00 a.m.24 horasEmpates redes acueducto
SubaPrado Veraniego Sur, CanódromoDe la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 1298:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo
KennedyHipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdadDe la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 728:00 a.m.24 horasEmpates redes acueducto
KennedyProvivienda OrientalDe la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D7:00 a.m.27 horasEmpates redes acueducto
Puente ArandaEl RemansoDe la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 507:00 a.m.27 horasEmpates redes acueducto
Rafael Uribe UribeMarruecos, Molinos, Puerto RicoDe la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur10:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo
SoachaPrado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La EsperanzaDe la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19
De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª
De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16
De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8		10:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo

Viernes 14 de noviembre de 2025

EngativáNormandíaDe la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 709:00 a.m.24 horasDesvío y empates redes acueducto
UsaquénCedro SalazarDe la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 1538:00 a.m.24 horasMantenimiento preventivo

¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua?

  • Llene el tanque de reserva de su vivienda
  • Consumir el agua almacenada antes de 24 horas
  • Evite malgastar el líquido

Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad