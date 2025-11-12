Estudiantes y profesores quedaron en medio de hostigamiento en Potrerito, Jamundí

Imagen de referencia de combatiente Farc-EP. Foto: Robert Nickelsberg / Liaison / Getty Images / Robert Nickelsberg

Momentos de pánico vivieron estudiantes y docentes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, luego de que hombres armados atacaran la subestación de Policía ubicada a pocos metros del plantel.

Durante el hostigamiento, quienes se encontraban en clases debieron refugiarse debajo de los pupitres para protegerse de las balas.

La Alcaldía de Jamundí confirmó que el hecho no dejó víctimas mortales, ni personas heridas.

La situación fue controlada por la Fuerza Pública y se reforzó la presencia del Ejército y la Fuerza Aérea en la zona.

Esto fue lo sucedido: