Fallo dejó en firme nombramiento de Leyton Barrios como rector de Universidad del Atlántico

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla ordenó declarar improcedente una acción de tutela que buscaba la nulidad del nombramiento de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico.

A través del fallo, el despacho dejó en firme la designación de Barrios, realizada por el Consejo Superior de la institución.

Asimismo, dejó sin efectos una reciente resolución del comité electoral que lo invalidaba.

En el documento del juzgado, se lee lo siguiente:

“ORDÉNESE, como medida transitoria, la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la de la Resolución No. 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante el cual declaró la nulidad de la elección del rector”.

La acción de tutela fue promovida, entre otros, por el exrector de la Uniatlántico, Danilo Hernández, y el excandidato al cargo Wilson Quimbayo.

Lo anterior, por la “presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”.

El despacho también ordenó que, mientras la jurisdicción contencioso-administrativa resuelve las acciones contra los actos de elección, se mantenga la plena eficacia del acto de elección expedido por el Consejo Superior Universitario del candidato Leyton Barrios.

La decisión se conoció después de que, en el alma mater, se cancelara una asamblea multiestamentaria, en medio de denuncias sobre agresiones a estudiantes y supuestas infiltraciones de personas ajenas a la universidad.

Los hechos fueron denunciados públicamente por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien manifestó que se trató de un grupo de sujetos sin vínculos con la institución, quienes hostigaron a la comunidad académica.

“Recibo información desde la Universidad del Atlántico alertando la presencia de un grupo de personas que no tienen ningún vínculo con la universidad agrediendo a los estudiantes que hacen parte de la asamblea estamentaria. Reportan la presencia de heridos. Las denuncias recibidas informan que no es la primera vez que este grupo de personas que llaman “coletos” aparecen dentro de la universidad a hostigar violentamente a los estudiantes”, indicó Rojas.

