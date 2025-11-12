La Casa Blanca negó tener planes para construir una base militar cerca de Gaza

La Casa Blanca negó tener planes para construir una base militar estadounidense temporal cerca de la Franja de Gaza que, según la agencia Bloomberg, albergaría a 10.000 tropas para monitorear el alto el fuego entre Israel y Hamás.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió en una rueda de prensa la información publicada por Bloomberg, según la cual la Armada estadounidense estaría solicitando presupuestos a varias empresas para la construcción.

“Consulté con los más altos niveles del Gobierno federal estadounidense. No es algo en lo que Estados Unidos esté interesado en participar. No es algo en lo que estemos involucrados actualmente ni que vayamos a financiar”, dijo Leavitt.

La portavoz subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha sido muy claro en que no quiere tropas sobre el terreno en lo que está sucediendo en Oriente Medio”.

Leavitt criticó que el artículo se basa en “una consulta que alguien hizo al Departamento de la Marina sobre una idea” y que el medio de comunicación lo publicó como si se tratara de “una política oficial”.

