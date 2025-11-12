Petro cuestiona a magistrada Lombana y la señala de “sesgo ideológico” tras allanamiento a Benedetti

Continúa la polémica por cuenta del allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti. A través de X, su esposa, Adelina Guerrero, denunció que la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, la trató de manera humillante durante el procedimiento judicial, en el que —según su relato— fue intimidada por funcionarios y despojada de su celular.

“Durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mandó despectivamente a sentar y a callarme. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera ‘calladita’, amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del GOES”, escribió Guerrero en su cuenta de X, asegurando que la magistrada intentó “aplastar su dignidad como mujer”.

Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro reaccionó al caso y cuestionó la imparcialidad de Cristina Lombana, asegurando que tanto su actuación como la de Benedetti son “incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”.

“Tanto la actitud de la víctima, Armando, como la actitud desobligante de una juez incriminada por sesgo ideológico en su juicio, son incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”.

“Lo que sucede con el proceso judicial tanto de Armando como de mi hijo parece cruzado por la polarización política, usando investigadores que se arrodillan al querer de los dueños de los medios de comunicación y hasta del narcotráfico”, expresó el mandatario.