Actualidad

Presentan nueva demanda contra partido de María José Pizarro ante el Consejo de Estado

La abogada Ximena Echavarría solicitó al alto tribunal que anule la personería jurídica del partido recién creado por Pizarro y David Racero, alegando ilegalidades en el otorgamiento de su personería jurídica.

María José Pizarro, precandidata presidencial

María José Pizarro, precandidata presidencial

En las últimas horas, llegó una nueva demanda contra la personería jurídica del partido Progresistas ante el Consejo de Estado. La abogada Ximena Echavarría solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que anule el reconocimiento legal a esa colectividad.

Lo anterior, alegando que los motivos de otorgamiento fueron irregulares en vista de que, se autorizó la escisión, aunque el partido MAIS afrontaba investigaciones disciplinarias por eventuales irregularidades en las campañas de elecciones regionales en el 2023.

Para Echavarría y el abogado Nicolás Dupont, también demandante, el CNE no podía otorgar la personería jurídica en una interpretación amplia del derecho electoral y la jurisprudencia, cuando la ley determina que no se pueden autorizar separaciones o fusiones si los partidos involucrados tienen investigaciones abiertas.

“El órgano electoral no puede, bajo el pretexto de interpretar la ley de manera amplia o garantista, crear un régimen de condicionalidad inexistente en la norma, pues ello supone una actuación por fuera de sus actuaciones legales” afirmaron.

Adicionalmente, aseveraron que el hecho de que en el pasado el CNE hubiese otorgado personerías jurídicas a partidos en condiciones similares, como en los casos de los partidos Dignidad y Fuerza de la Paz, no habilita que se reproduzcan mayores irregularidades.

“La ilegalidad de un acto anterior no constituye justificación para reproducirlo, sino una obligación para corregirla” afirmaron.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad