Consejo de Estado admite demanda de Paloma Valencia que busca tumbar personería del Pacto Histórico

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia, con la cual busca tumbar la personería jurídica condicionada que el CNE le otorgó al partido Pacto Histórico.

Valencia argumentó que el otorgamiento de la personería -que está condicionada a que los partidos que se fusionaron no tengan más investigaciones sancionatorias- fue irregular, en vista de que, de ninguna manera, según la senadora, la personería jurídica se puede otorgar de forma parcial.

Según el Consejo de Estado - Sección Quinta, la demanda satisface “los presupuestos legales requeridos para su admisión, pues se indican las partes y sus representantes” y están individualizados los actos administrativos que serán objeto de análisis.

La demanda fue trasladada al CNE para que pueda ser contestada dentro de los 30 días siguientes. Asimismo, fue remitida a la Procuraduría y a los representantes de los partidos UP, Colombia Humana, Polo, Progresistas, Partido Comunista y Minga.

En la acción judicial, también se planteó una solicitud de medida de suspensión provisional, impulsada con el fin de que se deje sin efectos provisionalmente la personería jurídica condicionada. Esta deberá ser resuelta próximamente.

