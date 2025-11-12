Presidente Petro nombró a Marcela Tovar como embajadora ante la ONU y en Austria

El presidente Gustavo Petro anunció que designará a Marcela Tovar “de embajadora ante la ONU y Austria en Viena”.

Esto se da luego de las críticas de Juan Manuel Galán al presidente Petro por la decisión de suspender la cooperación de inteligencia con los Estados Unidos. El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, respondió al precandidato presidencial.

Según Petro “si las comunicaciones solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático”, por lo que aseguró que Colombia seguirá defendiendo y respetando el derecho internacional como “la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie”.

Petro añadió que “toda comunicación que garanticen, será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos, y capturas con protección de la vida” y dijo que la coordinación entre las agencias de inteligencia se mantendrá sin afectar las garantías fundamentales.

“Para el presidente destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción tal como se lo dije personalmente al presidente Biden. Mi palabra tiene valor y poder”, agregó.