Procuraduría abre indagación a congresista acusado por Benedetti de no investigar a Cristina Lombana

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el representante Juan Carlos Wills, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego de que fuera denunciado por el ministro del Interior Armando Benedetti.

Benedetti presentó una queja disciplinaria contra Wills en su calidad de congresista investigador, en la que sindicó al representante de no dar trámite a la investigación que solicitó contra la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana el pasado 15 de agosto de 2023, puesto que, a la fecha, aún no ha proferido ni siquiera una decisión de inicio de indagación preliminar.

El Ministerio Público determinó dar inicio a la investigación con el fin de determinar si el representante Wills habría cometido omisiones o falta de cumplimiento de funciones como investigador de la Comisión de Acusaciones, que representen mérito disciplinario.

“Resulta procedente iniciar indagación previa, con la finalidad de delimitar fácticamente, a través de la prueba que se decrete, algún hecho de interés para el derecho disciplinario que permitan determinar si los cuestionamientos del ministro tienen o no trascendencia disciplinaria” se lee.

El ente de control además decretó la práctica de pruebas. Entre ellas una inspección a las instalaciones de la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes “efectos de obtener copia integra de la actuación identificada bajo el radicado 6265 asignada al representante investigador Juan Carlos VVills Ospina, mediante Resolución 352 del 25 de septiembre de 2023”.

La determinación fue notificada al ministro Benedetti con el fin de que pueda aportar las pruebas que considere dentro del trámite de la indagación previa.

Frente a este punto cabe recordar que el ministro del Interior había reclamado a la Procuraduría porque pasados cerca de 3 años de sus denuncias contra Cristina Lombana, no habían adelantado ninguna acción en la Comisión de Acusaciones.