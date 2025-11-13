Ataque contra la Fuerza Pública en Cauca deja un policía y tres civiles heridos

La onda expansiva afectó también la infraestructura de la alcaldía de Inzá. Crédito: Suministrada.

El ataque con un explosivo contra la Estación de Policía del municipio de Inzá, al oriente del Cauca dejó un uniformado herido y tres civiles lesionados.

La onda expansiva también afectó las instalaciones de la alcaldía municipal.

El secretario de gobierno local, César Fabián Chirimuscay, afirmó que dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado una granada contra la base policial, dejando el saldo de lesionados.

Los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Tierradentro, uno de ellos permanece bajo observación y se evalúa su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad.

“Rechazamos estos hechos que afectan la tranquilidad de nuestra población y a la Fuerza Pública”, dijo el funcionario.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

En esta zona del oriente del Cauca hay amplia presencia de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, y recientemente se ha denunciado el tránsito de otras estructuras ilegales armadas al margen de la ley.

Ese suceso se suma a la escalada de ataques registrados contra el Ejército y la Policía Nacional en localidades como Corinto, Caloto y Padilla.

Así se vivió el ataque: