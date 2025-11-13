Por 10 años esperé por ese cambio y nunca llegó: expareja de concejal Andrés Escobar sobre denuncias

Recientemente, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el concejal de Cali, Andrés Escobar, por presunto maltrato contra su expareja Melissa Escobar y además un posible uso indebido de su esquema de seguridad.

Lea más: Andrés Escobar manifestó estar en un nivel extraordinario de riesgo: presidente del Concejo de Cali

Por esta razón, la misma Melissa Escobar habló en los micrófonos de W Sin Carreta sobre la denuncia.

Le puede interesar Procuraduría abre investigación al concejal Andrés Escobar por presunto maltrato a su expareja

Escobar inició la entrevista explicando que pensaba que “la pesadilla había terminado allí (cuando pasó la infidelidad)”.

“Nosotros hemos estado en el proceso de divorcio, en el cual no hemos podido quedar de acuerdo en las negociaciones porque él no se quiere hacer responsable de las deudas que quedaron”, aseguró.

Comentó que le hizo una serie de préstamos al ahora concejal en el marco de la realización de su boda, y que este mismo se había comprometido a devolver, hasta que ella descubrió la infidelidad.

“Al cancelar la boda, al inicio, él me dijo que iba a responder por ese dinero y ya ahorita, después de todo lo que ha pasado, no ha querido responder. Desde allí no hemos podido estar de acuerdo con absolutamente nada, entonces esto se ha tornado bastante difícil con todas las situaciones que han pasado”, relató.

La cuestión pasa, según comentó en sus denuncias, por “violencias” de parte del concejal hacia ella.

“Son todos los bloqueos que he tenido con las personas que son cercanas a mí, que quieren venir a apoyarme. Entonces he sufrido todo ese tiempo de todas esas violencias que ya están siendo denunciadas porque no ha sido nada fácil ese proceso. Ya me cansé, dije, ‘tengo que salir a hablar y tengo que ya tomar cartas en el asunto porque legalmente es la única manera que vamos a poder solucionar eso’”, explicó.

Sobre el presunto consumo de drogas

En la conversación con este medio, Escobar también se refirió al presunto consumo de drogas por parte del concejal quien, entre otras cosas, presentó recientemente un examen toxicológico.

Antes los señalamientos malintencionados prefiero que hablen las evidencias.



Estoy dispuesto a realizarme nuevamente y de manera pública la prueba de abuso de sustancias. Espero la invitación de los medios de comunicación para que el proceso sea de cara a los ciudadanos.



No… pic.twitter.com/4Dov8HIlSF — Andrés Escobar (@escobarandres90) November 11, 2025

“Nosotros tenemos todas las pruebas en donde yo puedo demostrar que de verdad sí había un consumo de drogas, porque lo hubo por muchísimos años”, dijo.

Así, relató una vez que al concejal le habrían negado la visa, cuando pensaban hacer su vida en Estados Unidos por, presuntamente, este motivo.

“Nosotros nos presentamos, yo soy ciudadana americana, entonces uno de los sueños que teníamos como pareja era irnos a vivir a los Estados Unidos para empezar una vida. Consigo un dinero prestado para poder ayudarle a él con sus papeles, pagar los abogados, todo eso, que se me fueron más o menos 8.000 dólares”, contó.

Y agregó: “Yo lo acompaño a él a la Embajada (trámite de la visa). Se supone que cuando tú eres ciudadano, pues tú ya tienes casi que seguro que a tu esposo automáticamente le dan los papeles. Cuando vamos a la entrevista, él sale con la cara súper aburrida y yo le pregunto que qué pasó. Él responde: ‘Mi amor no, me la negaron’”.

Escobar dijo que le cuestionó a él que se la hubieran negado porque ella era ciudadana. “Entonces me muestra un documento en el que allí sale que no le dieron a él la visa por el consumo de drogas”.

“Entonces sí existen las pruebas, por supuesto, yo nunca saldría a los medios de comunicación a decir algo que es mentira y que yo no tenga cómo probarlo. También tengo pruebas de fotografías, de vídeos, de todo. Yo nunca saldría a decir mentiras de algo cuando sé que no es verdad, no soy ese tipo de persona, yo soy una persona honesta. Jamás tendría por qué hacer un daño de estos a una persona inventándole cosas”, aseveró.

“Esperé por ese cambio que nunca llegó”

“Simplemente estamos buscando justicia. Yo creo que en 10 años no deberíamos de haber llevado las cosas a esta magnitud Me ha humillado, me ha denunciado para humillarme, para manipularme, para pisotearme. Han querido no solamente implicarme a mí en todos esos problemas, sino también a mi círculo más cercano. A mis amigas, a todas las personas que me han apoyado, incluso personas a que a él le han dado la mano en los momentos más difíciles”, comentó.

Así, enfatizó: “Por más de 10 años esperé por ese cambio que nunca llegó y ya llegó el momento en el que tuve que abrir los ojos, en el que uno tiene que ya darse valor y no seguir esperando ese cambio que nunca va a llegar porque realmente nunca va a llegar . Entonces, ahora, lo que yo espero es que simplemente se haga justicia, que él responda por lo que tiene que responder”.

Presunto bloqueo laboral

Escobar comentó y explicó por qué denuncia que el concejal la está bloqueando laboralmente.

“Resulta que tengo personas que trabajan en diferentes áreas aquí en la ciudad y cuando ven en las redes sociales que yo estoy trabajando, haciendo cualquier tipo de alianzas o trabajo con ellas, pues alguien de parte del equipo de esa persona (concejal) o él mismo, se ha comunicado con ellos (con quienes ella trabaja) a preguntarle que por qué están trabajando conmigo. Y eso es lo que viene la gente a decirme a mí”, narró.

Vea la entrevista completa a continuación:

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Esperé 10 años para que él cambiara”: expareja del concejal Andrés Escobar sobre denuncias 14:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: