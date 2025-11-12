Procuraduría abre investigación al concejal Andrés Escobar por presunto maltrato a su expareja

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el concejal de Cali, Andrés Escobar, por presunto maltrato contra su expareja Melissa Escobar y además un posible uso indebido de su esquema de seguridad.

Esto luego de que Melissa Escobar denunciara en la revista Semana estas presuntas irregularidades y los agravios que, asegura, recibió de Andrés Escobar, tanto verbal como laboralmente, en vista de que al parecer también buscó evitar que consiguiera trabajo en el sector público.

“Determinar si el concejal Rafael Andrés Escobar González, incurrió en alguna conducta con incidencia disciplinaria de cara a la presunta violencia intrafamiliar y violencia de género ejercida sobre su expareja Melissa Escobar conforme a los hechos relatados en el medio periodístico” señala la queja disciplinaria.

Además de abrir la investigación, el ente de control decretó distintas pruebas, entre ellas por ejemplo, oficiar a la Fiscalía para que informe si ha adelantado acciones investigativas sobre las denuncias de presunto maltrato intrafamiliar por parte de Escobar contra Melissa Escobar.

La Procuraduría le recordó al concejal que podría recibir beneficios por confesión.