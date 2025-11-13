Tuluá refuerza su seguridad tras aval de la Corte Suprema a la extradición de ‘Pipe Tuluá’

Luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, señalado líder de la estructura criminal “La Inmaculada”, las autoridades del Valle del Cauca anunciaron un refuerzo en la seguridad del municipio.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Guillermo Londoño, explicó que fue desplegado un operativo especial con presencia del Ejército y la Policía en puntos estratégicos de ingreso y salida de la ciudad.

Además de los patrullajes, las autoridades realizarán un monitoreo constante desde el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, para reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.

“Le decimos a los tulueños que estamos presentes, que la gobernadora Dilian Francisca Toro está al frente de la seguiridad y que esperamos que todo transcurra con normalidad”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que meses atrás el municipio vivió una ola de violencia con la incineración de vehículos y amenazas a comerciantes, presuntamente ordenadas por integrantes de “La Inmaculada”, luego de conocerse la intención de extraditar a alias “Pipe Tuluá”.

Posteriormente, cuando el cabecilla fue trasladado desde la cárcel La Picota a una estación de Policía en Bogotá, el INPEC reportó amenazas contra varios de sus funcionarios.