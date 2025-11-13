Ya están disponibles los resultados UDEA 2026 1: Link y pasos para consultar si fue admitido

Universidad de Antioquia | Foto: Cortesía

La Universidad de Antioquia (UdeA) publicó este miércoles 12 de noviembre los resultados del examen de admisión para el semestre 2026-1. Más de 35.000 aspirantes presentaron la prueba el pasado 27 de octubre, y ahora podrán consultar si fueron admitidos a uno de los 157 programas académicos disponibles.

¿Dónde puede consultar los resultados?

Los resultados están disponibles en el portal oficial de la universidad:

¿Cuales son los Pasos para consultar si fue admitido?

1. Ingresa al portal de la UdeA: www.udea.edu.co

2. Dirígete a la sección Estudie en la UdeA y luego haga click en “Pasé a la UdeA”

3. Selecciona el tipo de programa (pregrado, posgrado o educación flexible)

4. Digita tu número de documento o código de inscripción

5. Verifica tu estado de admisión y sigue las instrucciones para matrícula

¿Qué proceso debe seguir si fue admitido?

Debes realizar el proceso de caracterización estudiantil y matrícula según el calendario académico.

La universidad ofrece orientación para quienes no fueron admitidos, incluyendo opciones de preparación para futuros procesos.

. Preparar los documentos requeridos para la matricula, como certificado de estudios, foto reciente y copia del documento de identidad.

¿Cuales son las fechas que debe tener en cuenta si fue admitido?

Publicación de resultados de admisión : 12 de noviembre de 2025

: 12 de noviembre de 2025 Formalización de matricula : 18 de noviembre de 2025

: 18 de noviembre de 2025 Inducción académica : Primera semana de enero de 2026

: Primera semana de enero de 2026 Inicio de clases: 22 de enero de 2026

