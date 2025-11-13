Ya están disponibles los resultados UDEA 2026 1: Link y pasos para consultar si fue admitido
Conozca el paso a paso para consultar si fue admitido en la Universidad de Antioquia, los resultados ya se encuentran disponibles.
La Universidad de Antioquia (UdeA) publicó este miércoles 12 de noviembre los resultados del examen de admisión para el semestre 2026-1. Más de 35.000 aspirantes presentaron la prueba el pasado 27 de octubre, y ahora podrán consultar si fueron admitidos a uno de los 157 programas académicos disponibles.
¿Dónde puede consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en el portal oficial de la universidad:
Consulta aquí si fuiste admitido a la UdeA
¿Cuales son los Pasos para consultar si fue admitido?
1. Ingresa al portal de la UdeA: www.udea.edu.co
2. Dirígete a la sección Estudie en la UdeA y luego haga click en “Pasé a la UdeA”
3. Selecciona el tipo de programa (pregrado, posgrado o educación flexible)
4. Digita tu número de documento o código de inscripción
5. Verifica tu estado de admisión y sigue las instrucciones para matrícula
¿Qué proceso debe seguir si fue admitido?
- Debes realizar el proceso de caracterización estudiantil y matrícula según el calendario académico.
- La universidad ofrece orientación para quienes no fueron admitidos, incluyendo opciones de preparación para futuros procesos.
- Preparar los documentos requeridos para la matricula, como certificado de estudios, foto reciente y copia del documento de identidad.
¿Cuales son las fechas que debe tener en cuenta si fue admitido?
- Publicación de resultados de admisión: 12 de noviembre de 2025
- Formalización de matricula: 18 de noviembre de 2025
- Inducción académica: Primera semana de enero de 2026
- Inicio de clases: 22 de enero de 2026
