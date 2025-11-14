Descartan presencia de explosivos en la Universidad Católica de Bogotá: el edificio fue evacuado

Bogotá

Este viernes, 14 de noviembre, las directivas de la Universidad Católica dieron la orden de evacuar la institución tras recibir una alerta por una presunta amenaza de bomba en la instalación de la carrera 13#47-49 en el centro de Bogotá.

“La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa, que por instrucción de la Presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la jornada se realizará en acceso remoto”, dijo la Universidad a través de un comunicado.

Y agregó, “agradecemos a las personas que se encuentran en la universidad, dirigirse a sus casas y mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, a fin de dar a conocer nuevas medidas”.

Ante la situación, el cuerpo antiexplosivos, unidades de del CTI y uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acordaron la zona para atender la situación y luego de varias horas de análisis y revisiones descartaron la presencia de cualquier elemento peligroso.