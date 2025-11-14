Investigan la explosión de un carro – bomba en la vía Panamericana del Cauca

Ejército y la Policía realizaron un patrullaje y hallaron, a 400 metros del puesto policial, un vehículo detonado con explosivos. Crédito: Policía Nacional.

En el corregimiento de Tunía del municipio de Piendamó, vía Panamericana que conecta al Popayán Cali explotó un vehículo acondicionado con explosivos, con el que, al perecer, un grupo armado ilegal iba a perpetrar un ataque contra la Fuerza Pública.

Una persona murió en los hechos y se investiga si era el conductor del automotor con que se planeaba el atentado.

El Departamento de Policía Cauca informó que inicialmente la comunidad reportó el sobrevuelo de drones, posteriormente una fuerte detonación.

“Ejército y la Policía realizaron un patrullaje y hallaron, a 400 metros del puesto policial, un vehículo detonado con explosivos, aparentemente dirigido contra la estación”, dijo el comandante de la Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya.

El oficial también señaló que, “equipos antiexplosivos y criminalísticos realizan inspecciones al lugar para determinar los detalles del atentado”.

La acción que dejó afectaciones a una institución educativa y viviendas la zona, hace parte de la escalada violenta que han perpetrado grupos armados al margen de la ley contra la Fuerza Pública en distintos municipios del Cauca.