Cinco municipios del Cauca fueron objeto de ataques de las disidencias de las Farc

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Las disidencias de las Farc perpetraron ataques contra la Policía y el Ejército Nacional en los municipios de Padilla, Corinto, Caloto, Inzá y El Patía, Cauca, dejando a tres militares, tres civiles y un policía lesionados.

Entre los sucesos más graves se cuenta el lanzamiento de una granada de fragmentación contra la estación policial del municipio de Inzá, generando temor y zozobra en la población.

Entre tanto, en el Patía se registraron intensos combates entre los subversivos y tropas del Ejército que recibieron apoyo de aeronaves artilladas para el restablecimiento del orden público en el sector rural.

En Corinto, Caloto y Padilla se registraron hostigamientos armados, dejaron instalados cilindros y pintaron vehículos. Afortunadamente no dejaron civiles no uniformados heridos.

Sobre la escalada violenta de las estructuras delincuenciales las autoridades departamentales manifestaron que se trataría de una retaliación de las disidencias de las Farc por la reciente ofensiva militar en el Guaviare donde murieron más de 20 guerrilleros.

Al respecto, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán puntualizó que “nuevamente las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, atentan cobardemente contra la vida y la tranquilidad del pueblo caucano”.