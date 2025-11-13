Tres militares lesionados tras combates del Ejército contra las disidencias en el sur del Cauca

En el área se mantiene la presencia de las autoridades y continúan las operaciones para recuperar el control y garantizar la seguridad de los habitantes. Crédito: Ejército Nacional.

Los combates entre tropas del Ejército Nacional e integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, en zona rural de El Patía, Cauca dejaron tres militares lesionados.

El alcalde municipal, Jhon Jairo Fuentes, manifestó que los hechos se registraron en la vereda La Cañada, una zona que conecta a la vía Panamericana con la cordillera patiana.

El Ejército señaló que los militares presentaron lesiones leves y no revisten gravedad.

Las Fuerzas Militares también explicaron que la ofensiva contó con el apoyo de capacidades especiales del Grupo Liviano de Caballería y aeronaves artilladas, “con el propósito de impedir acciones terroristas en la vía Panamericana”.

En el área se mantiene la presencia de las autoridades y continúan las operaciones para recuperar el control y garantizar la seguridad de los habitantes.