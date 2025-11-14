Isabel Zuleta se retracta de señalar a Federico Gutiérrez de tener “alianzas con criminales”

La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se retractó de sus afirmaciones en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien señaló durante el “tarimazo” y días posteriores, de tener vínculos o alianzas con grupos criminales.

El pronunciamiento se produjo luego de que Gutiérrez denunciara a Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia y tras diligencia de conciliación llegaran a un arreglo en el que Zuleta retiró sus atestaciones.

“De manera particular debo afirmar que no me consta, de manera directa, que el señor Federico Gutiérrez tenga vínculos o alianzas con criminales“, dijo la congresista.

El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a la declaración de Zuleta a quien señaló de que le encanta “quemar” personas y “destruirles su buen nombre”.

“Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores criminales y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la justicia” agregó el alcalde Federico Gutiérrez.

Además, manifestó que “yo trabajo con mucho amor por Medellín y que ni crean que nos quedamos callados frente a las mentiras”.

Vea lo que dijo Isabel Zuleta: