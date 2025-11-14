Isabel Zuleta se retracta de señalar a Federico Gutiérrez de tener “alianzas con criminales”
La senadora emitió un video en el que se disculpó por haber acusado al alcalde de Medellín. Hubo conciliación.
La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se retractó de sus afirmaciones en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien señaló durante el “tarimazo” y días posteriores, de tener vínculos o alianzas con grupos criminales.
El pronunciamiento se produjo luego de que Gutiérrez denunciara a Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia y tras diligencia de conciliación llegaran a un arreglo en el que Zuleta retiró sus atestaciones.
“De manera particular debo afirmar que no me consta, de manera directa, que el señor Federico Gutiérrez tenga vínculos o alianzas con criminales“, dijo la congresista.
El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a la declaración de Zuleta a quien señaló de que le encanta “quemar” personas y “destruirles su buen nombre”.
“Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores criminales y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la justicia” agregó el alcalde Federico Gutiérrez.
Además, manifestó que “yo trabajo con mucho amor por Medellín y que ni crean que nos quedamos callados frente a las mentiras”.