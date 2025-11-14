Por protesta se suspendieron los servicios en el Palacio de Justicia de Montería. Foto: La W/Claudia Hernández.

Montería

Los servicios en el Palacio de Justicia de la ciudad de Montería fueron suspendidos durante este 13 de noviembre, tras la protesta promovida por Asonal Judicial para exigir el incremento de una bonificación judicial correspondiente al año 2025.

“Este es un derecho laboral que tenemos todos los servidores judiciales y a la fecha no ha sido firmado el decreto del aumento. En el caso del departamento de Córdoba hay cerca de 800 servidores judiciales que esperan esta bonificación”, precisó Alexander José López, presidente de Asonal Judicial en Córdoba.

Asimismo, dijo que “la protesta no es un cese de labores, sino de actividades en pro de un derecho laboral. Hoy se suspendió el servicio de la administración de justicia, pero las audiencias que tuvieron que ver con libertades y acciones constitucionales con medidas provisionales fueron atendidas porque son derechos que tienen las personas”.

Asonal advirtió que, de no ser atendido este llamado, en diciembre nuevamente serían suspendidos los servicios en la ciudad de Montería.