Senador cercano a Trump incluyó a Colombia en un “califato de la droga” en la región
La declaración se conoce justamente cuando el Departamento de Guerra anuncia el inicio de nuevas operaciones en el hemisferio occidental.
Este viernes, el senador estadounidense Lindsey Graham lanzó una advertencia que involucra directamente a Colombia, al afirmar que existe un “califato de la droga” en el vecindario de Estados Unidos compuesto por Venezuela, Colombia y Cuba.
Graham es un senador republicano muy cercano al presidente Trump y defendió la justamente su estrategia frente al narcotráfico y aseguró que el mandatario está decidido a frenar lo que describe como el “Estado narcoterrorista” venezolano. También reiteró que Nicolás Maduro es, a su juicio, un líder ilegítimo y un “narcotraficante acusado en cortes de Estados Unidos”.
Cabe recordar que las declaraciones del senador se producen mientras Washington refuerza su presencia militar en el Caribe y América Latina con la Operación Southern Spear, una ofensiva que ya ha generado tensiones diplomáticas y críticas por el uso de fuerza letal en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas mientras la Casa Blanca se defiende señalando que todo se ha dado en el marco legal.
