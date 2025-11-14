Senador cercano a Trump incluyó a Colombia en un “califato de la droga” en la región

Este viernes, el senador estadounidense Lindsey Graham lanzó una advertencia que involucra directamente a Colombia, al afirmar que existe un “califato de la droga” en el vecindario de Estados Unidos compuesto por Venezuela, Colombia y Cuba.

Graham es un senador republicano muy cercano al presidente Trump y defendió la justamente su estrategia frente al narcotráfico y aseguró que el mandatario está decidido a frenar lo que describe como el “Estado narcoterrorista” venezolano. También reiteró que Nicolás Maduro es, a su juicio, un líder ilegítimo y un “narcotraficante acusado en cortes de Estados Unidos”.

To those who wonder about what’s going on in Venezuela, you should understand President Trump is deadly serious about stopping the narcoterrorist state of Venezuela from continuing to poison Americans with illegal drugs. President Trump also believes Maduro is an illegitimate… https://t.co/HqTa2MtuDx — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 13, 2025

Cabe recordar que las declaraciones del senador se producen mientras Washington refuerza su presencia militar en el Caribe y América Latina con la Operación Southern Spear, una ofensiva que ya ha generado tensiones diplomáticas y críticas por el uso de fuerza letal en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas mientras la Casa Blanca se defiende señalando que todo se ha dado en el marco legal.

