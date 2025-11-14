Trece meses de cárcel para el hombre que robó una obra de Banksy en una galería de Londres

Un hombre de 49 años fue sentenciado este viernes a 13 meses de prisión por robar la obra de Banksy ‘Niña con Globo’ (2004), valorada en 270.000 libras (más de 305.000 euros), de una galería de Londres en septiembre de 2024, según informó la Policía Metropolitana de la capital británica.

El varón, identificado como Larry Fraser, recibió hoy la pena de cárcel por el cargo que se le imputaba de robo en propiedad no residencial, del cual ya se había declarado culpable ante el tribunal en una vista anterior a principios de octubre.

El domingo 8 de septiembre de 2024, las cámaras de la galería de arte Grove, en el céntrico barrio londinense de Fitzrovia, captaron el robo con allanamiento de la lámina ‘Niña con Globo’ firmada por Banksy, atribuido posteriormente a Fraser.

El ladrón utilizó un martillo para forzar la entrada al local a través de las puertas de cristal y ocultó su apariencia con una máscara, guantes y una chaqueta con capucha, detalla la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) en una nota difundida este viernes.

Las autoridades lograron identificar al sospechoso y pudieron localizarlo a varias calles de distancia, donde algunas cámaras de seguridad revelaron que se trataba de Fraser e incluso registraron el momento en el que cargaba las obras de arte en una furgoneta antes de huir del lugar.

El 10 de septiembre, a menos de 48 horas del robo, Fraser fue arrestado por agentes de la Met y acusado al día siguiente.

Como parte de una rápida operación policial, la lámina robada de Banksy pudo ser recuperada en el distrito londinense de Isle of Dogs, al este de la capital, sin sufrir daños cuatro días después de producirse el atraco.

“La obra de Banksy ‘Niña con Globo’ es conocida en todo el mundo y reaccionamos de inmediato no solo para llevar a Fraser ante la justicia, sino también para devolver la obra de arte a la galería”, dijo en la nota el inspector jefe de la Brigada Móvil de la Met, Scott Mather, que lideró la investigación.

