Trump pidió investigación federal sobre presuntos vínculos entre Epstein y Bill Clinton

Esta petición del presidente estadounidense se da días después de la publicación de correos electrónicos del propio Epstein que comprometen a Trump en este caso

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresidente Bill Clinton, Jeffrey Epstein. Foto: Andrew Harnik/Getty Images/ Shahar Azran/WireImage/ Neil Rasmus/Patrick McMullan via Getty Images

El presidente Donald Trump pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen presuntos vínculos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Bill Clinton, anunció el viernes 14 de noviembre, en su red social Truth Social.

Días después de la publicación de correos electrónicos del propio Epstein que comprometen a Trump en este caso, el presidente estadounidense nombra también al exsecretario de Finanzas Larry Summers, al inversor y empresario Reid Hoffman, al banco JP Morgan Chase y a “muchas otras personas e instituciones”.

