Ante la escalada violenta en el Cauca el gobernador Octavio Guzmán exigió medidas contundentes

Tras el avance de los grupos armados al margen de la ley y el asedio en el que mantienen al departamento del Cauca, el gobernador de esta región, Octavio Guzmán solicitó al presidente Gustavo Petro adoptar medidas similares a las del Guaviare.

“Señor presidente, así como se tomaron decisiones firmes en el Guaviare, si es necesario adoptar medidas de la misma contundencia en el departamento del Cauca, hágalo, por la vida y la integridad de nuestro pueblo”, dijo.

Guzmán denunció que en la última semana se han registrado ataques casi que simultáneos en más de 12 municipios por parte de estructuras lideradas por ‘Iván Mordisco’, afectando a la población civil, la misión médica y dejando graves daños en los centros poblados.

“No podemos seguir en esta situación que somete a nuestras comunidades a la muerte, al miedo, al encierro y a la destrucción. El Cauca necesita que el Estado responda con toda su capacidad”, explicó el gobernador.También señaló que pese a los reiterados llamados para proteger la vía Panamericana y reforzar la Fuerza Pública, las medidas actuales “no están dando resultados”.

Octavio Guzmán afirmó que la situación está desbordando la capacidad de respuesta institucional y puntualizó que se hace necesario la militarización total de la vía Panamericana, así como avanzar en la inversión social.