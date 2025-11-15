Disidencias generaron destrucción en un corregimiento del norte del Cauca

La acción violenta fue atribuida por el Ejército nacional a la estructura Jaime Marítinez de las disidencias de las Farc. Crédito: Ejército Nacional.

Con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones la estructura Jaime Martínez perpetró un violento ataque contra la Fuerza Pública en el norte del Departamento del Cauca generando temor, zozobra y devastación.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao donde la estación de Policía fue hostigada por más de una hora.

Como resultado varias viviendas y establecimientos comerciales resultaron destruidos por graves afectaciones a su infraestructura.

En medio de la reacción de las autoridades un helicóptero fue impactado y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

Sobre los hechos, la alcaldía de Santander de Quilichao manifestó que, “rechazamos estos sucesos que vulneran la tranquilidad de nuestros ciudadanos y alteran la convivencia en el territorio. Hacemos un llamado a los actores armados para frenar cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil y a respetar los Derechos Humanos.

La secretaría de gobierno local se desplazó hasta la zona para verificar los daños y el número de familias damnificadas.

El general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, manifestó que conocida la situación desplegaron acciones ofensivas en el territorio y lograron derribar dos drones cargados con explosivos.

“La reacción oportuna evitó una acción terrorista de alto impacto”, sostuvo.

De igual manera, resaltaron las Fuerzas Militares que ante las acciones criminales fueron enviados al corregimiento de Mondomo vehículos blindados para reforzar la seguridad.

Los hechos fueron atribuidos a alias ‘Jairo Ramírez’ ya alias ‘Max Max’, de la compañía móvil Pablo Guerrero de la estructura Jaime Martínez.

“Logramos con nuestras tropas recupera el control y restablecer la normalidad en la vía Panamericana que había sido alterada por los subversivos que dejaron instalados artefactos explosivos” dijo el general Africano.

Sobre los reiterados sucesos violentos, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, puntualizó que “Nuestra respuesta será siempre la unión, la acción decidida del Estado y el compromiso con la defensa de la vida. Condenamos con firmeza estos actos violentos y estamos coordinando con las alcaldías, la Fuerza Pública y los organismos de salud, para garantizar la atención a los heridos, reforzar la seguridad y mantener presencia institucional en la zona”.