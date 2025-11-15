Rechazo en el Cauca por el nuevo secuestro de un soldado

l soldado profesional Víctor Hugo Yepes García adscrito a la Tercera División del Ejército Nacional fue secuestrado por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, tras combates en zona rural de Balboa, Cauca.

Los hechos se registraron en el sector de Guadualito donde se enfrentaron tropas del Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño. Ahí tres militares resultaron heridos y dos más lesionados.

Los heridos recibieron atención oportuna y fueron evacuados para recibir atención médica especializada.

Tras los hechos, las Fuerzas Militares entablaron denuncias judiciales ante la autoridad competente.

“Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales infringen la Constitución Política de Colombia y configuran conductas punibles contempladas en el Código Penal”, manifestó el Ejército.

También hizo un llamado al respeto por la vida del militar secuestrado e invitó a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra los grupos armados al margen de la ley, que “continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico”.

Mientras tanto, las familias de soldados afectados reciben el acompañamiento de las autoridades.