Los Nuevos Canticuentos lograron un Latin Grammy 2025: la hazaña del álbum que marcó generaciones
Gustavo Gordillo, líder del proyecto Los Nuevos Canticuentos habló en W Fin de Semana acerca del proceso para modernizar uno de los álbumes infantiles más vendidos de Colombia.
Los Nuevos Canticuentos logran el Latin Grammy 2025: la hazaña del álbum que marcó generaciones
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Canticuentos en los Grammy. Foto: Greg Doherty/Getty Images for The Latin Recording Academy
Gordillo, en W Fin de Semana, contó que durante su tiempo en Estados Unidos decidió regrabar un disco que marcó la infancia de él como de miles de colombianos, los Canticuentos, describiéndolo como una “odisea”.
El músico habló acerca de como un enorme reto fue, aparte de tener que reunir decenas de artistas, el conseguir los derechos de la canción original y el convencimiento de Marlore, la autora de los Canticuentos originales, que ya tiene más de 91 años.
“Esto empezó como una obsesión loca y hoy estamos viviendo un momento muy especial, escuchar el nombre del disco allá arriba fue increíble”, afirmó.
- Le puede interesar: Adriana Chamorro lidera un nuevo movimiento salsero que impulsa el papel de la mujer en la sociedad
El músico, además del premio Latin Grammy, también celebró el homenaje a Marlore, que estaba a su lado en el escenario, siendo para Gordillo la “cereza en el pastel” del proyecto que quiere que niños y padres disfruten.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista aquí:
Los Nuevos Canticuentos logran el Latin Grammy 2025: la hazaña del álbum que marcó generaciones
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles