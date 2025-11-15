Los Nuevos Canticuentos lograron un Latin Grammy 2025: la hazaña del álbum que marcó generaciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los Nuevos Canticuentos logran el Latin Grammy 2025: la hazaña del álbum que marcó generaciones

Gordillo, en W Fin de Semana, contó que durante su tiempo en Estados Unidos decidió regrabar un disco que marcó la infancia de él como de miles de colombianos, los Canticuentos, describiéndolo como una “odisea”.

El músico habló acerca de como un enorme reto fue, aparte de tener que reunir decenas de artistas, el conseguir los derechos de la canción original y el convencimiento de Marlore, la autora de los Canticuentos originales, que ya tiene más de 91 años.

“Esto empezó como una obsesión loca y hoy estamos viviendo un momento muy especial, escuchar el nombre del disco allá arriba fue increíble”, afirmó.

El músico, además del premio Latin Grammy, también celebró el homenaje a Marlore, que estaba a su lado en el escenario, siendo para Gordillo la “cereza en el pastel” del proyecto que quiere que niños y padres disfruten.

