MinDefensa y Gobierno de EE.UU. revisan acciones conjuntas frente a las amenazas del narcotráfico

El ministro Pedro Sánchez Suárez dijo que toda la cooperación entre ambos países se rige por los procedimientos establecidos.

“La información que nosotros suministramos es a través del Departamento de Estado y del Comando Sur, por medio de procedimientos y protocolos que venimos cumpliendo desde hace décadas, y con los que seguiremos avanzando”, dijo.

Además, el ministro destacó los sacrificios que demandan combatir el multicrimen.

“Hemos perdido 150 hombres y mujeres, y más de 400 han resultado heridos. Eso es lo que nos muestra que debemos estar cada vez más fuertes, porque, contrario a lo que algunos creen, la amenaza sigue”. Añadió que muchos de estos ataques han sido perpetrados con capacidades avanzadas por parte de grupos terroristas.

El delegado del sector defensa reconoció el acompañamiento técnico de los Estados Unidos en capacidades militares como las utilizadas en los bombardeos.

Desde el ministerio se informó que en Colombia, el 67 % de los homicidios está relacionado con disputas entre bandas criminales y el 42% de las armas ilegales incautadas provienen de los Estados Unidos, mientras que el resto llega desde otros países. Por eso, Sánchez enfatizó que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar a estructuras criminales y que afectan directamente a Colombia.

El evento contó con la participación de Jarahn Hillsman, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos, quien resaltó la magnitud de la amenaza y el compromiso de cooperación. “Tenemos que prepararnos para enfrentar la amenaza, como su socio vamos a estar con ustedes” manifestó.