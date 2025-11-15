Reabren dos carriles en el kilómetro 18 en la vía Bogotá – Villavicencio

Desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se informó que, a partir de las 5 pm de este domingo, 15 de noviembre, quedará habilitado el tránsito bidireccional por los dos carriles del kilómetro 18 de la Vía Bogotá–Villavicencio, que se debe recordar es actualmente el punto más crítico del importante corredor vial y que en los recientes meses presentó afectaciones que llevaron al cierre de la vía por algunas temporadas.

Con el anuncio realizado, el Gobierno confirmó que se restablece la operación normal de la carretera lo que permitirá “mejorar la movilidad, reducir tiempos de viaje y garantizar una circulación más segura para los transportadores y usuarios que dependen de esta vía estratégica para la economía de los Llanos”.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo “Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el kilómetro 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”.

Pese a lo anterior, las autoridades recordaron que el kilómetro 18 sigue siendo un punto crítico por lo que se deben seguir algunas recomendaciones por parte de los usuarios de la vía.

Las recomendaciones son: