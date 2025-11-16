Autoridades desarticularon al grupo delincuencial organizado llamado ‘Los Emojis’, en Quindío

La Sijín Quindío emitió orden judicial contra siete sujetos pertenecientes a esta estructura criminal conocida como ‘Los Emojis’, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte, venta y tráfico de armas de fuego y municiones. Adicionalmente, dos individuos fueron capturados en flagrancia.

Mediante órdenes de allanamiento simultáneas, las tropas llegaron hasta el barrio Balcones de la Villa y sectores aledaños de Calarcá, donde se lograron las 9 capturas.

Durante la operación se incautaron dos armas de fuego, una de ellas con antecedentes por el delito de homicidio; 7 cartuchos calibre 38 milímetros, 5 kilogramos de marihuana, 130 envolturas de bazuco, 6 bolsas de cocaína para el consumo, 2 celulares y otros elementos utilizados para la distribución de sustancias psicoactivas.

‘Los Emojis’ venía perpetrando diversos delitos en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes, confrontaciones y disputas territoriales entre grupos delincuenciales, así como homicidios selectivos en el casco urbano.

