Autoridades desarticularon al grupo delincuencial organizado llamado ‘Los Emojis’, en Quindío
Se efectuó una operación militar en el municipio de Calarcá, Quindío, que permitió la desarticulación del GDCO ‘Los Emojis’.
La Sijín Quindío emitió orden judicial contra siete sujetos pertenecientes a esta estructura criminal conocida como ‘Los Emojis’, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte, venta y tráfico de armas de fuego y municiones. Adicionalmente, dos individuos fueron capturados en flagrancia.
Mediante órdenes de allanamiento simultáneas, las tropas llegaron hasta el barrio Balcones de la Villa y sectores aledaños de Calarcá, donde se lograron las 9 capturas.
Durante la operación se incautaron dos armas de fuego, una de ellas con antecedentes por el delito de homicidio; 7 cartuchos calibre 38 milímetros, 5 kilogramos de marihuana, 130 envolturas de bazuco, 6 bolsas de cocaína para el consumo, 2 celulares y otros elementos utilizados para la distribución de sustancias psicoactivas.
‘Los Emojis’ venía perpetrando diversos delitos en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes, confrontaciones y disputas territoriales entre grupos delincuenciales, así como homicidios selectivos en el casco urbano.
