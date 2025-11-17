Presidente Petro pidió a la UIAF publicar “toda su vida financiera”

Tras advertir a través de su cuenta en X que el proceso de contratación para la compra de 17 aeronaves Gripen no tiene sobrecostos, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que para evitar cualquier duda sobre su honestidad, decidió separar su vida pública de la privada e incluso pidió se publique toda su vida financiera, luego de ser incluido en la Lista Clinton por parte del Gobierno Trump.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mi y a mi familia en la lista Clinton, sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique. Que la UIAF publique mis cuentas desde que se creó esa entidad”, señaló el primer mandatario, a través de su cuenta en X.

Insistió en que las medidas del Gobierno Trump, se deben a los debates publicados por él en Colombia.

“Sé que la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno, y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar: cualquiera puede pasar por San Simón, en el extremo norte de Bogotá, y tomar la foto a los edificios, que de ninguna manera se deberían estar construyendo, y ver quien es el dueño de la constructora, entonces entenderá mi debate de junio del año 2000. Los edificios hoy se construyen en el predio que fuera de Kling Mazuera, esposa del entonces canciller de Andrés Pastrana y vecina del lote de la esposa del expresidente”, agregó.

Frente al tema de la compra de los aviones, aseguró que la negociación de los Gripen ha durado todo su Gobierno, y que las aeronaves fueron seleccionadas con el apoyo técnico de la Fuerza Aérea Colombiana, por lo que aseguró que era la opción más conveniente.