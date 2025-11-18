Caso Álvaro Uribe: Víctimas piden 30 días hábiles de prórroga para radicar demanda de casación

Las víctimas reconocidas en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitaron a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá una prórroga de 30 días hábiles para radicar el recurso extraordinario de casación contra el fallo que absolvió al también exsenador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Mediante un oficio de cinco páginas radicado el pasado 6 de noviembre ante el despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán, los abogados Reinaldo Villalba, defensor del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda; Miguel Ángel del Río, representante judicial de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el juicio; y Juan David León, apoderado del exfiscal Eduardo Montealegre y del exvicefiscal Jorge Perdomo, solicitaron la ampliación del término.

“Se prorrogue el término descrito en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, el cual consiste en 30 días hábiles para la sustentación del recurso de casación y, en consecuencia, se otorgue un plazo de 30 días hábiles adicionales para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto por las víctimas y sus apoderados", dijo.

