Cruz Roja Internacional, obligada a reducir su presupuesto para Colombia en un 30%

El Comité de la Cruz Roja Internacional informó que su operación en Colombia tendrá una reducción del 30% en su presupuesto y que se verá obligado a cerrar oficinas en Apartadó y Pasto, entre otras. La medida se adopta como consecuencia de la disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria.

Asimismo, la subdelegación de Bucaramanga concluirá sus operaciones y la respuesta humanitaria en el nororiente del país se coordinará desde Cúcuta. De igual manera la subdelegación de Cali cerrará y se establecerá una nueva en Popayán, desde donde se orientará su acción humanitaria en el suroccidente del país.

“El contexto en el que se adoptan estos ajustes es especialmente complejo y doloroso: mientras la situación humanitaria en Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia aumentan, disminuyen los recursos globales disponibles para la acción humanitaria. Por esta razón, aunque no ha sido una decisión fácil, el CICR ve necesario reorientar sus operaciones para garantizar la continuidad efectiva y la sostenibilidad de su labor en el país con los limitados medios actuales”, dice el comunicado de la CICR.

La organización de carácter humanitario también señaló que estas medidas afectarán a alrededor de 120 posiciones laborales.

“El CICR lamenta profundamente el impacto que esto genera en el personal que resulta afectado, y expresa su más sincero reconocimiento a los colegas que, con compromiso, entrega y cariño, han contribuido durante años a su misión humanitaria”, concluyó.

