Grupo Argos reportó una utilidad neta de $4,1 billones en el tercer trimestre de 2025
Este 18 de noviembre, el Grupo Argos presentó ante sus inversionistas sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre de 2025 y reportó una utilidad neta consolidada de 4,1 billones de pesos.
De acuerdo con la empresa, este resultado fue posible gracias a la simplificación de su estructura societaria, la monetización de activos en Estados Unidos y el sólido desempeño operativo de sus negocios.
Con esto, la compañía acumula 11,7 billones de pesos en utilidades desde 2024, de los cuales $7,6 billones corresponden a ese año y $4,1 billones al acumulado de 2025.
Este resultado, según Grupo Argos, equivale a 5.850 pesos de utilidad por acción, lo cual es reflejo del impacto de las decisiones estratégicas tomadas en los últimos meses como la desinversión en operaciones internacionales y la reorganización del portafolio empresarial.
