Marchas en Bogotá desde el 19 hasta el 23 de noviembre: lugares y horarios de las manifestaciones

Este martes, 18 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá anunció algunas de las manifestaciones que fueron programadas para la semana del 19 al 23 de noviembre del 2025.

Cabe recalcar que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, junto con sus gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, estarán acompañando todas las protestas que se adelanten.

Miércoles 19 de noviembre 2025

6:00 de la mañana – Plantón: Vendedores informales Suba Autopista Norte con Calle 191. Convoca: Sector comerciantes informales

8:00 de la mañana - Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría. Universidad Distrital - Sede ASAB. Convoca: Sector estudiantil

11:30 de la mañana - Marcha: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital - Sede Macarena. Convoca: Sector estudiantil

Jueves 20 de noviembre 2025

10:00 de la mañana – Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil Plaza de Bolívar. Convoca: Aldeas Infantiles SOS.

Viernes 21 de noviembre 2025

9:00 de la mañana - Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional . Convoca: Sector Estudiantil

12:00 del medio día - Marcha: Movilización 21N Universidad Nacional de Colombia (entrada Calle 26).

Domingo 23 de noviembre 2025

6:00 de la mañana - Performance: Día Nacional del Guarda de Seguridad Plaza de Bolívar Convoca: Fundación Vigilantes y Guardas de Seguridad

7:00 de la mañana - Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz Calle 19 con Carrera 4

10:00 de la mañana - Plantón: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)

4:30de la tarde - Marcha: Movilización Juvenil por la paz Diagonal 39 Bis # 14 – 52 Convoca: Movimiento Juvenil por la Paz.

Recomendaciones finales

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.

Planear las rutas con anticipación y tener en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si se participa en alguna de las manifestaciones, debe hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

