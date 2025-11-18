Murió hermano del exsenador Feliciano Valencia tras ataque armado en el norte del Cauca

Fue asesinado el líder indígena José Adelmo Valencia tras ataque armado en el norte del Cauca; era hermano del exsenador Feliciano Valencia. Con este crimen, ya son 40 líderes sociales asesinados este año en el Cauca.

El también abogado murió en una clínica de Cali tras permanecer varios días hospitalizado luego de ser atacado por hombres armados en zona rural de Santander de Quilichao, cuando regresaba a su casa tras una cita médica.

La víctima se destacó como jurídico del territorio de Munchique Los Tigres y por colaborar con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

José Adelmo valencia ya había sido víctima de un atentado hace un año.

El exsenador manifestó que, “nos embarga la tristeza y hacemos un llamado al pueblo caucano para unir esfuerzos para superar la violencia que vive el departamento y hacerles entender a los actores armados que la violencia no es el camino”.

Con su muerte, ya son 174 los líderes sociales asesinados en 2025, según Indepaz, 40 de ellos en el departamento del Cauca.

La comunidad indígena exigió garantías para proteger la vida y sus procesos organizativos.