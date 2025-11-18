Una menor de dos años gravemente herida tras retén ilegal en el Cauca

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

En las últimas horas se confirmó que un civil murió y tres más, incluyendo una menor de dos resultaron gravemente heridos. Fueron víctimas de un retén ilegal en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Mojarras del municipio de Mercaderes. Detrás del ataque estaría la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

La secretaria de gobierno local, Gema Ramírez, explicó que, "al parecer, salieron personas armadas al paso de unos vehículos, al dar la orden de pare, los ocupantes no acatan y les dispararon generando heridas en los viajeros“.

La menor, una mujer y un hombre integrantes de una misma familia fueron impactados por arma de fuego, remitidos al hospital del El Bordo posteriormente al hospital San José de Popayán.

En el mismo sector otro conductor que no hizo el pare también fue atacado y murió.

El doctor Hanier Agudelo, coordinador de gestión clínica del Hospital San José, entregó el parte médico, señalando que la menor recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. El pronóstico de la niña es reservado y su evolución será determinante para definir los próximos pasos médicos.

También, indicó que uno de los adultos heridos fue dado de alta tras presentar lesiones menores, mientras que otro permanece bajo observación clínica tras recibir un disparo en la cabeza. Su estado es delicado y su evolución es incierta, por lo que continúa en evaluación por parte del equipo de neurocirugía.

Ese suceso violento se suma a la escalada violenta por parte de las disidencias de las Farc que ha dejado una víctima mortal y varios heridos incluidos integrantes de la Fuerza Pública.