Murió Plinio Córdoba, leyenda del jazz colombiano

La W conoció que Plinio Córdoba Valencia, recordado baterista y leyenda del jazz colombiano, murió a los 89 años.

Desde hace 50 años vivía en su casa en la avenida Caracas con calle 60 de Bogotá.

En La W, Armando, uno de sus amigos más cercanos, había mencionado que no estaba pasando por un buen estado de salud.

Precisamente, Armando conversó nuevamente con La W desde la Iglesia en donde se realizó la misa de despedida de Plinio Córdoba y aseguró que el artista se fue en paz.

“Muy triste, pero a la vez muy bien. 50 porque se fue y 50 porque descansó. Bueno, nacimos para morir. Él se fue tranquilo. Me rogó que no me fuera todavía, pero lo vi tranquilo”, relató.

“El médico me dijo que lo veía mal, que sus pulmones no daban más”, agregó.

Reviva las entrevistas de Plinio Córdoba en La W aquí: