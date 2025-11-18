‘Papo’ Amín es el nuevo presidente del Concejo de Bogotá

Este martes, el concejal del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, más conocido como el ‘Papo’, fue elegido como el presidente del Concejo de la capital del país.

Amín oriundo de Lorica, Córdoba, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

“Recibo esta responsabilidad con humildad y sentido de deber, consciente de que el honor de presidir esta corporación implica servir, escuchar y actuar siempre pensando en el bienestar de los bogotanos. Mi compromiso, es que cada decisión de esta Mesa Directiva se tome con transparencia, imparcialidad y responsabilidad. Este Concejo será un espacio donde el control político se ejerza con rigurosidad, sin sesgos ni intereses particulares, y donde el debate ciudadano recupere el valor que merece”, dijo Amín.

Como concejal de Bogotá durante la vigencia 2020-2023, realizó críticas a la administración distrital frente a la inseguridad de la ciudad.

También, lideró la Subcomisión de Vigilancia y Control a la Inseguridad en Bogotá durante 2022, realizó visitas a la infraestructura tecnológica y operativa de la ciudad, así como también efectuó diferentes debates de control político tales como el de Gestión del Sector Movilidad (Fotocomparendos y Procedimientos de la SDM), Problemas de seguridad UPZ Corabastos, Gastos de Publicidad del Distrito, Problemáticas del Relleno Doña Juana y Bandas Criminales en la ciudad entre otros.

Así mismo, fue autor de 10 Acuerdos de Ciudad y coautor de más de 25, presentó más de 10 Proyectos de Acuerdo y realizó más de 1.000 gestiones a la comunidad.