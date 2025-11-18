Zona Industrial de Bogotá se transforma: así será el nuevo proyecto ZIBo

Bogotá

La Zona Industrial de Bogotá, que fue durante años el corazón productivo en la ciudad, se transforma totalmente. La Administración Distrital, a través de RenoBo, hizo en lanzamiento de ZIBo es la zona delimitada por la actuación estratégica, un proyecto urbanístico y social de gran escala que busca darle nueva vida a más de 540 hectáreas en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo.

Según lo planteado, el proyecto tendrá:

35.000 nuevas viviendas

Desarrollos de usos mixtos

545.000 metros cuadrados de espacio público (56 veces la Plaza de Bolívar y 3,5 veces más del existente)

39 kilómetros de ciclorruta (más que toda la Carrera Séptima)

8,4 kilómetros de corredores comerciales

159.000 nuevos empleos.

16.700 árboles entre los existentes y los proyectados (casi diez veces los que tiene el Parque de los Novios).

La conexión en movilidad también estará privilegiada: