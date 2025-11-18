Bogotá

Zona Industrial de Bogotá se transforma: así será el nuevo proyecto ZIBo

El proyecto de la Zona Industrial de Bogotá está en el perímetro de la Calle 13 y la Avenida de Las Américas y tendrá una inversión de 1.3 billones de pesos.

Proyecto Zibo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Proyecto Zibo. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Zona Industrial de Bogotá, que fue durante años el corazón productivo en la ciudad, se transforma totalmente. La Administración Distrital, a través de RenoBo, hizo en lanzamiento de ZIBo es la zona delimitada por la actuación estratégica, un proyecto urbanístico y social de gran escala que busca darle nueva vida a más de 540 hectáreas en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo.

Según lo planteado, el proyecto tendrá:

  • 35.000 nuevas viviendas
  • Desarrollos de usos mixtos
  • 545.000 metros cuadrados de espacio público (56 veces la Plaza de Bolívar y 3,5 veces más del existente)
  • 39 kilómetros de ciclorruta (más que toda la Carrera Séptima)
  • 8,4 kilómetros de corredores comerciales
  • 159.000 nuevos empleos.
  • 16.700 árboles entre los existentes y los proyectados (casi diez veces los que tiene el Parque de los Novios).

La conexión en movilidad también estará privilegiada:

  • Acceso a tres troncales de TransMilenio (Troncales Calle 13, Calle 26, y NQS).
  • Conexión regional mediante el Regiotram de Occidente.
  • Red de ciclovías y andenes seguros (39 kilómetros de ciclorruta, más que los que tiene toda la 7ma).
  • 5.6 kilómetros de calles pacificadas para priorizar al peatón y mejorar la calidad ambiental.

