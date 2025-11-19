Colombiana denuncia que no tiene noticia de su hijo capturado hace 10 años en Venezuela

Colombiana denuncia que su hijo fue capturado hace 10 años en Venezuela y no sabe nada de su paradero. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

En medio de la protesta adelantada sobre el puente internacional Simón Bolívar, por parte de 22 familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, una mujer denunció que su hijo fue capturado hace 10 años por el gobierno del vecino país y no tiene información de él.

Se trata de Guzmán Humberto Ramírez Angarita, un colombiano que vivía en Ureña, junto a su mamá. Asegura ella que una vez se presentó la crisis en ese país, su hijo fue capturado sin justa causa y desde entonces no sabe nada de él.

"Lo agarraron en Ureña, cuando comenzó la persecución contra los colombianos que vivíamos allá. Ya tengo 10 años que no sé nada de mi hijo. Cancillería se llevó el nombre de él y lo único que hacen es decirme que están sobre averiguaciones, pero no me dan nada concreto", dijo Miriam Angarita, madre de Guzmán.

“No han sido serios, no respetan el dolor humano, el dolor de una madre. Hace algunos años un abogado me llamó, me dijo que tenía él como unos 20 días que estaba en el Rodeo 2, de ahí para acá no supe más nada de él. Mi hijo fue capturado cuando se dio el cierre de fronteras, los falsos positivos, todo el colombiano que estaba allá, fue injustamente detenido”, aseguró la mujer.

Agregó que en su momento fue amenazada para que no denunciara el caso de su hijo. “Me decían que si yo ponía algo de denuncia, lo torturaban si estaba vivo o si no lo mataban”.

Pidió al gobierno nacional ayudarle para conocer el paradero de su hijo.