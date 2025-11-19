Mujeres WMujeres W

Tendencias

¿Descolonizar un país? La periodista Edna Liliana Valencia explicó cómo cambió su visión de la vida

En una conversación intensa con las Mujeres W, la periodista y activista afro Edna Liliana Valencia habló sobre la importancia de la historia y la representación junto a su experiencia personal sobre la discriminación y otros problemas que hay acerca del racismo y el antirracismo en Colombia.

¿Cómo se descoloniza un país? La periodista Edna Liliana Valencia lo explica sin filtros

¿Cómo se descoloniza un país? La periodista Edna Liliana Valencia lo explica sin filtros

33:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conflicto racial. Foto: Getty Images.

Miguel Ángel González

Edna Liliana Valencia, periodista y activista especializada en los derechos de los afroamericanos, estuvo en Mujeres W para comentar su visión acerca del racismo en Colombia, así como del antirracismo: “El antirracismo no es una función únicamente de las personas negras, es una lucha de todas y todos”.

El relato de Valencia viene de la enorme dificultad que hay para comunicar temas relacionados a la etnia en Colombia, un país dónde mucha gente aún se resiste a hablar del racismo y cómo no, de su origen.

La periodista reveló que su visión de vida cambió considerablemente cuando una de sus maestras le habló de los pueblos africanos, pero siendo, por primera vez, desde la dignidad y sin tratar la esclavización.

Este hito en su vida le llevó a cuestionar su propia imagen, dejar de alisarse el cabello por presión y rehacer su identidad sin negar su afrodescendencia.

Valencia también insistió en la urgencia de desaprender, dejar de repetir relatos coloniales, cuestionar las versiones que se le han contado a todo el mundo siempre y recuperar historias que se perdieron.

Lo primero es aceptar que lo que sabemos no está bien”, concluyó, mostrando como toda su carrera se ha dedicado a cambiar la narrativa y mantener la memoria en su etnia.

Escuche la entrevista aquí:

¿Cómo se descoloniza un país? La periodista Edna Liliana Valencia lo explica sin filtros

33:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad