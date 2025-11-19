¿Descolonizar un país? La periodista Edna Liliana Valencia explicó cómo cambió su visión de la vida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo se descoloniza un país? La periodista Edna Liliana Valencia lo explica sin filtros

Edna Liliana Valencia, periodista y activista especializada en los derechos de los afroamericanos, estuvo en Mujeres W para comentar su visión acerca del racismo en Colombia, así como del antirracismo: “El antirracismo no es una función únicamente de las personas negras, es una lucha de todas y todos”.

El relato de Valencia viene de la enorme dificultad que hay para comunicar temas relacionados a la etnia en Colombia, un país dónde mucha gente aún se resiste a hablar del racismo y cómo no, de su origen.

La periodista reveló que su visión de vida cambió considerablemente cuando una de sus maestras le habló de los pueblos africanos, pero siendo, por primera vez, desde la dignidad y sin tratar la esclavización.

Este hito en su vida le llevó a cuestionar su propia imagen, dejar de alisarse el cabello por presión y rehacer su identidad sin negar su afrodescendencia.

Le puede interesar: Anuncian acciones penales por ataque racista a agente de tránsito en Cali

Valencia también insistió en la urgencia de desaprender, dejar de repetir relatos coloniales, cuestionar las versiones que se le han contado a todo el mundo siempre y recuperar historias que se perdieron.

“Lo primero es aceptar que lo que sabemos no está bien”, concluyó, mostrando como toda su carrera se ha dedicado a cambiar la narrativa y mantener la memoria en su etnia.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause ¿Cómo se descoloniza un país? La periodista Edna Liliana Valencia lo explica sin filtros 33:29 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: