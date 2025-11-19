Dos muertos en nueva operación policial en una favela de Rio de Janeiro

Operación policial en Río de Janeiro en octubre. (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Al menos dos personas murieron por disparos durante una operación policial contra el crimen organizado este miércoles 19 de noviembre, en Rio de Janeiro, informó la policía local.

La ciudad postal de Brasil fue escenario a fines de octubre de la llamada Operación Contención, la más letal en la historia del país con 121 muertos, entre ellos cuatro policías.

Según las autoridades, el operativo de este miércoles es una nueva etapa de esa acción dirigida contra el Comando Vermelho, una organización criminal que controla varios barrios populares conocidos como favelas.

La operación “muestra el combate al Comando Vermelho” que “se aprovecha de la expansión territorial para realizar toda una gama de crímenes”, afirmó en una nota el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.

La policía ingresó en la madrugada a Vila Kennedy, un barrio del oeste de Rio, para “desarticular” un grupo dedicado al robo de autos, detalló la policía militar del estado de Rio en una nota enviada a la AFP.

“Hasta el momento, ocho criminales han sido capturados en la acción y otros dos han sido neutralizados”, indicó de su lado la policía civil.

Más temprano, la policía militar había informado sobre “cuatro criminales heridos de bala durante enfrentamientos con los policías”, sin precisar su estado de salud.

Los uniformados decomisaron dos fusiles, dos granadas y una pistola. También “una gran cantidad de drogas escondidas por los criminales en una unidad educativa”.

El operativo sigue en desarrollo, según las autoridades.

Escuche W Radio en vivo: