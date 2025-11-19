El Ministerio de Educación activa vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico. Foto: Universidad del Atlántico.

El Ministerio de Educación Nacional anunció que impuso vigilancia especial a la Universidad del Atlántico luego de confirmar irregularidades que comprometieron la transparencia del proceso de elección de rector.

La decisión se tomó tras revisar la información presentada por los candidatos y constatar que uno de ellos aportó certificaciones académicas que no coincidieron con su trayectoria formal. Además, aparecieron documentos que ofrecieron versiones contradictorias sobre su experiencia docente y directiva.

La situación generó mayores alertas cuando varios integrantes del Comité Electoral, quienes habían reportado estas anomalías, enfrentaron medidas disciplinarias consideradas inusuales por su alcance y rapidez.

Según el Ministerio, este escenario sugería un posible uso indebido de los mecanismos internos destinados a la vigilancia y el control.

Durante una visita preventiva, la cartera también verificó que la Universidad no entregó todos los soportes solicitados, incluidos documentos indispensables para revisar los requisitos básicos de los aspirantes.

Ante este panorama, el Ministerio ordenó acciones inmediatas orientadas a asegurar la legalidad del proceso de elección, proteger a los funcionarios que reportaron las irregularidades y garantizar el acceso completo a la documentación requerida.

