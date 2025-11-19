¿Es legal dispararle a un niño reclutado por los grupos armados? Experto en DIH explica

Juan Merchán, experto en derecho internacional humanitario, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar de los bombardeos del Ejército Nacional en el Guaviare que dejaron 7 menores muertos.

“Las reglas del derecho internacional humanitario, que tratan de salvaguardar al máximo la dignidad humana en medio de confrontaciones, lo que nos dice es que, en principio, menores de edad reclutados, como ha ocurrido históricamente por todos los grupos armados ilegales en Colombia, debe ser considerado una víctima que merece una protección especial y, por tanto, en caso de ser, digamos capturada, no debería tener el tratamiento de un enemigo de guerra, sino que debería tener el tratamiento de una víctima a la cual hay que restituirle sus derechos”, dijo.

Sin embargo, detalló que según esta misma normatividad del derecho internacional humanitario, hay una situación límite, y es la que se ha presentado en Colombia hace muchísimo tiempo.

“Tal vez en este momento estamos poniéndole más atención porque precisamente este caso contrasta con el caso del gobierno anterior en el que incluso el ministro tuvo que renunciar por la situación antes de que se le hiciera una moción de censura”, afirmó.

Y explicó: “En el momento límite en que están en combate y que en pleno hostigamiento de una parte y de la otra, en el momento, por ejemplo, los soldados del Ejército Nacional, con las fuerzas del grupo armado ilegal, tiene que haber inevitablemente una confrontación y solamente podrían ser atacados por el Ejército si hay directamente una hostilidad y no hay alternativa para salvar la vida del combatiente legal que está poniendo ahí su vida también en peligro”, concluyó.