MinEnergía pidió debate a gremios y Congreso para democratizar la energía en el país

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el Gobierno Petro está listo para dar un debate nacional que derive en una política de Estado en materia energética.

Así mismo, procedió a hacer una invitación a los gremios del sector para que presenten las propuestas que aseguran tener.

Las palabras del ministro Palma se realizaron durante la audiencia pública, citada por el representante José Octavio Cardona, al proyecto de ley de Regulación Justa y Democratización del Sector Energético en la Comisión V de la Cámara de Representantes.

El titular de la cartera minero-energética aseguró que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente de la República, Gustavo Petro.

Además, el ministro Palma dijo: “Este proyecto debe ser el escenario para escuchar ideas, resolver vacíos normativos y avanzar sin vetos hacia un modelo energético más justo”.

El MinEnergía reiteró que está abierto a discutir los artículos del proyecto que poseen temas como: el cargo por confiabilidad, los subsidios, la opción tarifaria y la inclusión de usuarios a escenarios como la Comisión Regulación de Energía y Gas (CREG).

Se debe tener en cuenta que el proyecto en mención ha recibido diferentes críticas por parte de casi todos los gremios y actores del sector de energía. Además, algunos gremios ya presentaron sus propuestas sobre el tema.

