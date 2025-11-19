Seis capturados por explotación ilícita de yacimientos mineros en Caquetá

La Armada de Colombia capturó en flagrancia a seis sujetos que se encontraban realizando explotación ilícita de yacimientos mineros en el sector La Bocana del Guayas, jurisdicción de Cartagena del Chairá, en el departamento de CCaquetá.

En una operación desarrollada por tripulantes del Elemento de Operaciones Fluviales 31-1, se identificó una estructura ilegal dedicada a la extracción de arena en pleno cauce del río.

En el lugar fueron capturados seis individuos y fueron inmovilizadas una draga utilizada para explotación minera, una embarcación tipo remesero y una embarcación artesanal que eran empleadas para esta actividad ilícita que afecta gravemente los recursos naturales de la Amazonía colombiana.

Los capturados y el material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.