Video: vea el gol de Luis Díaz en la goleada 3-0 de Colombia sobre Australia
El guajiro amplió el marcador para la ‘Tricolor’.
Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia jugó su segundo partido amistoso, el último de este año, con miras al Mundial de 2026 para llegar de la mejor forma.
En este compromiso, Colombia goleó 3-0 a Australia y el segundo gol del encuentro fue anotado por Luis Díaz, quien amplió el marcador al minuto 89.
Vea el gol de Luis Díaz:
