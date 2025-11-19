Video: vea el gol de Luis Díaz en la goleada 3-0 de Colombia sobre Australia

Luis Díaz festeja su gol ante Australia. Foto: EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia jugó su segundo partido amistoso, el último de este año, con miras al Mundial de 2026 para llegar de la mejor forma.

En este compromiso, Colombia goleó 3-0 a Australia y el segundo gol del encuentro fue anotado por Luis Díaz, quien amplió el marcador al minuto 89.

Vea el gol de Luis Díaz:

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz para el 2-0 de Colombia ante Australia 🇦🇺, al 89’ pic.twitter.com/SSdxqOpaJE — Pipe Sierra (@PSierraR) November 19, 2025

