Agencia de salud de EE.UU. cambió su página web para recoger posturas antivacunas

Personal de la salud aplicando una vacuna (Foto: Getty Images) / Pedro Merino Higueras

La agencia sanitaria de Estados Unidos actualizó su sitio web oficial para reflejar el escepticismo sobre las vacunas del secretario de Salud de la administración Trump, que deja atrás años de esfuerzos para combatir la desinformación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron su portal web con un lenguaje que contradice su postura anterior, basada en evidencia científica, de que las vacunas no causan el trastorno del desarrollo conocido como autismo.

Años de investigación demuestran que no existe un vínculo causal entre las vacunas y el autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.

Pero Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, difunde desde hace mucho tiempo afirmaciones inexactas que vinculan a ambos, y ahora ha insertado sus propias opiniones en las recomendaciones oficiales.

La página web de los CDC sobre vacunas y autismo había asegurado previamente que los estudios no demuestran “ningún vínculo entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista”, citando un conjunto de investigaciones de alta calidad, incluido un estudio de 2013 de la propia agencia.

Este texto refleja el consenso médico y científico, pero el sitio web recoge ahora información infundada según la cual esos estudios no descartan la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo.

El texto revisado acusa a las autoridades sanitarias de haber ignorado la investigación que respalda esa relación y afirma que el Departamento de Salud inició una evaluación exhaustiva de las causas del autismo.

La falsa teoría que vincula la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo proviene de un estudio publicado en 1998, luego retirado por incluir datos falsificados.

Sus resultados fueron refutados por investigaciones posteriores.

“No confíen en esta agencia”

Las modificaciones en el sitio web de los CDC provocaron indignación y temor entre científicos y figuras de la salud pública que llevan años combatiendo la desinformación.

“La instrumentalización de la información por los CDC está empeorando”, declaró Demetre Daskalakis, exdirector de la división de la agencia dedicada a la vacunación y las enfermedades respiratorias, quien renunció a principios de año en señal de protesta.

“Esto es una emergencia de salud pública”, afirmó en X, y comentó que el sitio web fue “actualizado para generar caos sin fundamento científico”.

“NO CONFÍEN EN ESTA AGENCIA”, recomendó.

“Exigimos a los CDC que dejen de malgastar recursos públicos en difundir afirmaciones falsas que siembran dudas sobre una de las mejores herramientas que tenemos para mantener a los niños sanos y en pleno desarrollo: la vacunación sistemática”, reaccionó Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Tras citar “40 estudios de alta calidad”, la especialista afirmó que “la conclusión es clara e inequívoca: no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo”.

El grupo antivacunas Children’s Health Defense, por su parte, elogió las revisiones.

La directora ejecutiva de la organización, Mary Holland, dijo en X “gracias, Bobby”, aludiendo al secretario de Salud. Kennedy fue fundador y presidente de la organización sin fines de lucro.

