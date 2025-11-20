Cadena perpetua para italiano que asesinó en Roma a tres mujeres, una de ellas colombiana

Un tribunal de Roma ha condenado este jueves 20 de noviembre, a cadena perpetua al italiano Giandavide De Pau por el asesinato de tres mujeres, dos prostitutas chinas y una colombiana, en 2022, un crimen que conmocionó entonces a la opinión pública.

La Fiscalía romana le había acusado del delito de homicidio múltiple con los agravantes de crueldad y premeditación.

El crimen se produjo en noviembre de 2022 en el acomodado barrio romano de Prati y conmocionó a la capital italiana.

En primer lugar, el imputado asesinó a dos prostitutas chinas, cuyos cuerpos fueron hallados en un apartamento y en las escaleras de un mismo edificio brutalmente apuñalados.

Y posteriormente mató a la colombiana Marta Castaño Torres en un sótano de un edificio cercano, presuntamente mientras mantenía relaciones sexuales con él, acuchillándola para después huir.

De Pau, actualmente de 54 años y con múltiples antecedentes de tráficos de droga, agresión sexual y vínculos con la criminalidad organizada, fue detenido pocos días después, el 19 de noviembre del 2022, gracias al testimonio de una prostituta cubana.

Escuche W Radio en vivo: